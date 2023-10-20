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Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на выходные

Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине, 21 и 22 октября, будет дождливая. При этом ожидается потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

В субботу, 21 октября, будет без осадков, однако ночью и утром в северной части, Полтавской, Харьковской и Луганской областях прогнозируются временами дожди.

По прогнозу синоптиков, в последующие двое суток в западных областях, и днем 23 октября и в северо-восточных местами ожидаются небольшие дожди. При этом на Закарпатье прогнозируются умеренные дожди. При этом на остальной территории страны будет без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. К тому же в Карпатах и на Прикарпатье прогнозируются местами порывы до 15-22 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов, а на западе и юге страны +14 +18. Днем температура воздуха прогреется до +17 +22 градусов.

При этом в субботу в большинстве областей, а в воскресенье в южной части ожидается +23 +28 градусов. Кроме того, завтра на северо-востоке будет +6 +11.

Напомним, из-за значительного потепления во Львове решили отключить централизованное отопление.

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Погода в Украине