За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно.

Очікується невеликий, а у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях помірний дощ. Лише у південній та південно східній частині вночі без опадів.

Вночі та вранці на півночі країни місцями прогнозується туман.

Вітер південний (у західних областях - північно-західний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +8 градусів, а у східних областях 0 +5 градусів. При цьому вдень осікується +8 +1 градусів, а у західних та північних областях +5 +10.

Крім того, у Карпатах прогнозується дощ з мокрим снігом. Температура повітря протягом доби становитиме 0 +5 градусів.

Погода в лютому

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від -4 до +2 градусів. У Києві очікується близько до норми.

Тимко III, головний бабак-синоптик Харківської області, дав свій прогноз на весну 2024. Пухнастий метеоролог передбачив, що весна буде лише за шість тижнів. Детальніше - в матеріалі.

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