Часть Украины накроют дожди, а на севере будет туман: прогноз погоды на завтра

Часть Украины накроют небольшие и умеренные дожди во вторник, 13 февраля. При этом на севере прогнозируется туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.
По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно.
Ожидается небольшой, а в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях умеренный дождь. Только в южной и юго-восточной части ночью без осадков.
Ночью и утром на севере страны местами прогнозируется туман.
Ветер южный (в западных областях - северо-западный), 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит +3 +8 градусов, а в восточных областях 0 +5 градусов. При этом днем осикуется +8 +1 градусов, а в западных и северных областях +5 +10.
Кроме того, в Карпатах прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток составит 0 +5 градусов.
По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от -4 до +2 градусов. В Киеве ожидается близко к норме.
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