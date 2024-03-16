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Частину України накриють дощі, в низці областей можливий туман: погода на завтра

Субота 16 березня 2024 16:24
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Частину України накриють дощі, в низці областей можливий туман: погода на завтра Фото: погода на завтра, 17 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 17 березня, в західних, а також у Вінницькій, Житомирській й Київській областях очікуються дощі. Також в низці областей можливий туман.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. В західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській та Київській областях дощ (у Карпатах з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у південних та центральних областях місцями туман", - пише пресслужба.

Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +3 до +7 вночі й від +7 до +11 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +3 до +5 вночі й від +9 до +12 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +3 до +6 вночі й від +10 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +7 до +10 вдень.

Частину України накриють дощі, в низці областей можливий туман: погода на завтра

Фото: погода на 17 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі та першій половині дня без істотних опадів, у другій половині дня дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +1 до +6, а вдень від +8 до +13. У Києві тим часом вночі від +3 до +5, а вдень від +10 до +12.

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