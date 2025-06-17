Частину України накриють дощі, місцями пригріє до +28: прогноз погоди на сьогодні

Вдень, 17 червня, у північних, центральних та східних областях очікуються невеликі дощі. Також місцями можливі грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.
"Мінлива хмарність. Вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", - пише Укргідрометцентр.
Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с.
Температура:
Фото: погода на 17 червня (facebook.com/UkrHMC)
У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень - невеликий короткочасний дощ.
У Київській області температура вночі коливатиметься від +12 до +17, а вдень - від +20 до +25. У Києві вночі - +14 - +16, а вдень - +22 до +24.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що цього тижня в Україні прогнозується тепла погода, на півдні - справжня спека.
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