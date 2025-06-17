Частину України накриють дощі, місцями пригріє до +28: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

"Мінлива хмарність. Вночі в західних, вдень у північних, центральних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", - пише Укргідрометцентр.

Вітер очікується північно-західний, від 7 до 12 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від +12 до +16 вночі й від +21 до +24 вдень;

на півночі коливатиметься від +13 до +17 вночі й від +22 до +24 вдень;

на півдні коливатиметься від +14 до +18 вночі й від +25 до +28 вдень;

на сході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +24 до +27 вдень.

Фото: погода на 17 червня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень - невеликий короткочасний дощ.

У Київській області температура вночі коливатиметься від +12 до +17, а вдень - від +20 до +25. У Києві вночі - +14 - +16, а вдень - +22 до +24.