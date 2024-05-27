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Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 27 травня, погода в Україні буде дощова. Місцями прогнозуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність

У південній частині, у Вінницькій та Кіровоградській областях, вдень і у більшості західних областей місцями прогнозуються короткочасні дощі, грози. На решті території буде без опадів.

Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12 +17 градусів, а вдень +24 +29. На заході та півдні країни прогнозується +21 +26 градусів. При цьому на високогір'ї Карпат вночі буде +7 +12 градусів, а вдень +15 +20.

Погода в столичному регіоні 

У Києві та Київській області прогнозується мінлива хмарність та без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря у Київській області вночі становитиме +12 +17 градусів, а вдень +24 +29. При цьому у столиці вночі буде +14 +16 градусів, а вдень +26 +28.

Погода в Україні цього тижня

Цього робочого тижня в Україні буде дощова та спекотна погода. Детальніше - у матеріалі.

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Погода в Україні