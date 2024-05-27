RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Часть Украины накроют дожди с грозами: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 27 мая, погода в Украине будет дождливая. Местами прогнозируются грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра ожидается переменная облачность

В южной части, в Винницкой и Кировоградской областях, днем и в большинстве западных областей местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. На остальной территории будет без осадков.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12 +17 градусов, а днем +24 +29. На западе и юге страны прогнозируется +21 +26 градусов. При этом на высокогорье Карпат ночью будет +7 +12 градусов, а днем +15 +20.

Погода в столичном регионе 

В Киеве и Киевской области прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит +12 +17 градусов, а днем +24 +29. При этом в столице ночью будет +14 +16 градусов, а днем +26 +28.

Погода в Украине на этой неделе

На этой рабочей неделе в Украине будет дождливая и жаркая погода. Детальнее - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине