Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні

За даними синоптиків, у вихідні на Правобережжі помірні, а в понеділок у західних областях очікуються невеликі дощі, а вдень місцями грози.

На решті території буде без істотних опадів, лише найближчої ночі на північному сході країни можливі невеликий дощ і мокрий сніг.

Вітер східний, південно-східний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3 +9 градусів, а в Карпатах і на сході країни +1 +6. При цьому вдень температура коливатиметься від +8 до 15 градусів, а в південній частині та на Закарпатті місцями прогнозують +16 +19.

Нагадаємо, мешканців Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення можлива у період з 13 по 17 квітня.

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