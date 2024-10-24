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Частину України накриє туман, а на сході будуть дощі: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

25 жовтня погода в Україні очікується з мінливою хмарністю з переважно сухою погодою, за винятком східних областей, де вдень можливий невеликий дощ. На решті території опади не передбачаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Особливу увагу варто звернути на погодні умови вночі та вранці в західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій та північно-східній частині країни.

У цих регіонах прогнозується туман з видимістю на рівні 200-500 метрів, що ускладнить умови для водіїв і пішоходів. Оголошено жовтий рівень небезпеки через метеорологічні умови.

Температурні показники по Україні будуть коливатися від 2 до 7 градусів тепла вночі, у західних областях можливе зниження температури до близько 0°. Вдень повітря прогріється до 9-14° тепла, а на Закарпатті, Прикарпатті та південних регіонах країни очікується до 17°.

Погода у Київській області

На Київщині також прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься в межах 2-7° тепла, вдень досягатиме 9-14°. У Києві температура вночі складе 5-7°, вдень - 11-13°.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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