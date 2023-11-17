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Частину України накриє сніг, а вночі температура опуститься нижче нуля: прогноз погоди на вихідні

П'ятниця 17 листопада 2023 17:10
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Частину України накриє сніг, а вночі температура опуститься нижче нуля: прогноз погоди на вихідні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Частину України накриє значний сніг вже на цих вихідних, 18 та 19 листопада. При цьому вночі температура повітря опуститься нижче нуля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Так, у наступні три доби очікується ускладнення погодних умов.

Завтра в західних областях, місцями і на Вінниччині очікується значний сніг, а на дорогах ожеледиця. При цьому місцями очікується налипання мокрого снігу.

В Одеській області прогнозується значний дощ. При цьому у Миколаївській, а вдень у Херсонській області та в Криму буде помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

В Одеській області, а вдень у південних, більшості центральних областей та Криму очікуються пориви північно-східного вітру 15-22 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +3 до -2 градусів, вдень прогнозується 0 +5. У південній частині температура повітря вночі буде +1 +6 градусів, а вдень +5 +11. При цьому в Карпатах вночі та вдень прогнозують -1 -6 градусів.

У неділю, 19 листопада, у південній частині прогнозуються значні опади, переважно у вигляді дощу. Вдень у більшості центральних та східних областей будуть помірні дощ та сніг.

У понеділок, 20 листопада, вночі у східних та південно-східних областях, вдень на Лівобережжі буде помірний, місцями значний мокрий сніг. У західних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів.

19 листопада у південній частині та східних областях, а також 20 листопада на Лівобережжі прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, у неділю на південному сході країни та в Криму місцями 25 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -1 -6 градусів, а вдень близько 0. На Закарпатті, 20 листопада у західних областях до +5. У південній частині вночі та вдень температура повітря становитиме +1 +7 градусів.

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