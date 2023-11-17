Часть Украины накроет снег, а ночью температура опустится ниже нуля: прогноз погоды на выходные

Часть Украины накроет значительный снег уже на этих выходных, 18 и 19 ноября. При этом ночью температура воздуха опустится ниже нуля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

Так, в последующие трое суток ожидается осложнение погодных условий.

Завтра в западных областях, местами и в Винницкой области ожидается значительный снег, а на дорогах гололедица. При этом местами ожидается налипание мокрого снега.

В Одесской области прогнозируется значительный дождь. При этом в Николаевской, а днем в Херсонской области и в Крыму будет умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

В Одесской области, а днем в южных, большинстве центральных областей и Крыму ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-22 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до -2 градусов, днем прогнозируется 0 +5. В южной части температура воздуха ночью будет +1 +6 градусов, а днем +5 +11. При этом в Карпатах ночью и днем прогнозируют -1 -6 градусов.

В воскресенье, 19 ноября, в южной части прогнозируются значительные осадки, преимущественно в виде дождя. Днем в большинстве центральных и восточных областей будут умеренные дождь и снег.

В понедельник, 20 ноября, ночью в восточных и юго-восточных областях, днем на Левобережье будет умеренный, местами значительный мокрый снег. В западных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков.

19 ноября в южной части и восточных областях, а также 20 ноября на Левобережье прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, в воскресенье на юго-востоке страны и в Крыму местами 25 м/с.

Температура воздуха ночью составит -1 -6 градусов, а днем около 0. На Закарпатье, 20 ноября в западных областях до +5. В южной части ночью и днем температура воздуха составит +1 +7 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.