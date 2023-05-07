Частину України накриє сильний дощ: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні помірний, а місцями навіть сильний дощ. Дрібні короткочасні опади також можливі у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень на заході очікується у межах +7 +12 градусів, на Закарпатті та у південно-східній частині країни до +15 +20. Вночі похолодає до +2 +7 градусів.

На решті території вдень буде +9 +14 градусів, а вночі +1 +6. У Чернігівській та Сумській області можливі нічні заморозки до -5 градусів.

Погода у Києві

У столиці буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +11 +13 градусів, а вночі +4 +6 градусів. У Київській області місцями вночі прогнозуються заморозки.