Часть Украины накроет сильный дождь: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 7 мая будет с дождями, а в некоторых областях ожидается похолодание и ночные заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, на западе Украины сегодня умеренный, местами даже сильный дождь. Мелкие кратковременные осадки возможны также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, в Приазовье местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем на западе ожидается в пределах +7 +12 градусов, на Закарпатье и в юго-восточной части страны до +15 +20. Ночью похолодает до +2 +7 градусов.
На остальной территории днем будет +9 +14 градусов, а ночью +1 +6. В Черниговской и Сумской области возможны ночные заморозки до -5 градусов.
В столице облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.
Столбики термометров покажут днем +11 +13 градусов, а ночью +4 +6 градусов. В Киевской области местами ночью прогнозируются заморозки.
Напомним, за минувшие сутки в Киеве снова поднялась вода в Днепре. На левом берегу столицы остаются затопленными парки и частные дома.
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