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Частину України накриє сильний дощ: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Неділя 07 травня 2023 07:00
Частину України накриє сильний дощ: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні очікується невелике похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 7 травня буде з дощами, а у деяких областях очікується похолодання та нічні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, на заході України сьогодні помірний, а місцями навіть сильний дощ. Дрібні короткочасні опади також можливі у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень на заході очікується у межах +7 +12 градусів, на Закарпатті та у південно-східній частині країни до +15 +20. Вночі похолодає до +2 +7 градусів.

На решті території вдень буде +9 +14 градусів, а вночі +1 +6. У Чернігівській та Сумській області можливі нічні заморозки до -5 градусів.

Частину України накриє сильний дощ: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці буде хмарно з проясненнями. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +11 +13 градусів, а вночі +4 +6 градусів. У Київській області місцями вночі прогнозуються заморозки.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві знову піднялася вода у Дніпрі. На лівому березі столиці залишаються затопленими парки та приватні будинки.

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