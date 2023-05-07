Часть Украины накроет сильный дождь: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 7 мая будет с дождями, а в некоторых областях ожидается похолодание и ночные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, на западе Украины сегодня умеренный, местами даже сильный дождь. Мелкие кратковременные осадки возможны также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, в Приазовье местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем на западе ожидается в пределах +7 +12 градусов, на Закарпатье и в юго-восточной части страны до +15 +20. Ночью похолодает до +2 +7 градусов.

На остальной территории днем будет +9 +14 градусов, а ночью +1 +6. В Черниговской и Сумской области возможны ночные заморозки до -5 градусов.

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров покажут днем +11 +13 градусов, а ночью +4 +6 градусов. В Киевской области местами ночью прогнозируются заморозки.