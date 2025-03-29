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Частину України накрила пилова буря (відео)

Одеса, Субота 29 березня 2025 16:25
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Частину України накрила пилова буря (відео) Ілюстративне фото: південь України накрила пилова буря (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пилова буря накрила частину України у суботу, 29 березня. Негода спостерігається у південних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики попереджали, що до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей України прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.
Частину України накрила пилова буря (відео)
скриншот meteo.gov.ua

Крім того, жителів Одеської та Миколаївської областей попереджали про пилову бурю. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Миколаївський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що пилова буря накриє регіон у другій половині дня і протримається до кінця доби.

"Найближчі 1-2 години (опубліковано о 13:12, - ред.) 29 березня 2025 року по Миколаївській області очікується пилова буря. Збережеться до кінця доби", - йдеться у публікації Facebook.

Місцеві пабліки публікують кадри пилової бурі у Миколаївській області.

Погода в Україні

Як повідомляли синоптики, завтра, 30 березня, в Україні очікуються невеликі та помірні дощі. Опади накриють всі регіони, за винятком північних областей країни.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, а вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура вночі буде +2 +7 градусів, у південній частині країни вночі до +11. Вдень в Україні у середньому буде +10 +15 градусів, а у південно-східній частині стовпчики термометрів покажуть +13 +18 градусів.

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