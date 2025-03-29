Частину України накрила пилова буря (відео)
Пилова буря накрила частину України у суботу, 29 березня. Негода спостерігається у південних областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики попереджали, що до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей України прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.
скриншот meteo.gov.ua
Крім того, жителів Одеської та Миколаївської областей попереджали про пилову бурю. Синоптики встановили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Миколаївський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що пилова буря накриє регіон у другій половині дня і протримається до кінця доби.
"Найближчі 1-2 години (опубліковано о 13:12, - ред.) 29 березня 2025 року по Миколаївській області очікується пилова буря. Збережеться до кінця доби", - йдеться у публікації Facebook.
Місцеві пабліки публікують кадри пилової бурі у Миколаївській області.
Погода в Україні
Як повідомляли синоптики, завтра, 30 березня, в Україні очікуються невеликі та помірні дощі. Опади накриють всі регіони, за винятком північних областей країни.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, а вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
За прогнозом Укргідрометцентру, температура вночі буде +2 +7 градусів, у південній частині країни вночі до +11. Вдень в Україні у середньому буде +10 +15 градусів, а у південно-східній частині стовпчики термометрів покажуть +13 +18 градусів.
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