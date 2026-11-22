У деяких регіонах України сьогодні, 22 листопада, очікується невеликий мокриий сніг. Температура коливатиметься в межах 0-8° тепла, місцями можливий сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла; на півдні та південному сході країни вночі та вдень 2-8° тепла.

Фото: якою буде погода в Україні 22 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень невеликий мокрий сніг.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4° тепла.