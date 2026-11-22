Частину України накриє мокрий сніг: якою буде погода сьогодні
У деяких регіонах України сьогодні, 22 листопада, очікується невеликий мокриий сніг. Температура коливатиметься в межах 0-8° тепла, місцями можливий сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла; на півдні та південному сході країни вночі та вдень 2-8° тепла.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень невеликий мокрий сніг.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 0-5° тепла, у Києві 2-4° тепла.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли,якою може бути зима в Україні.