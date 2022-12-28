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Частину соціальних виплат автоматично продовжили з 1 січня: кого це стосується

Фото: частину соціальних виплат продовжать автоматично (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив автоматичне призначення частини соціальних виплат, дія яких сплила під час воєнного стану. Це стосується, зокрема, людей та дітей з інвалідністю, а також для дітей позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Таким чином, з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні виплати та допомоги:

  • на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
  • на дітей, хворих на тяжкі захворювання,
  • дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
  • особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ внаслідок психічного розладу;
  • особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Нагадаємо, згідно з постановою уряду від 15 листопада 2022 року №1320, з 1 січня 2023 року припиняється автоматичне нарахування державних допомог. Відтак людям, які отримують державні допомоги, з нового року необхідно подати відповідні заяви із пакетом документів. Виняток зробили лише для тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або де ведуться бойові дії.

Водночас у Мінреінтеграції заявили, що наступного року внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомогу.

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Міністерство соціальної політики