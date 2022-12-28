Часть социальных выплат автоматически продлили с 1 января: кого это касается

Кабинет министров продлил автоматическое назначение части социальных выплат, действие которых истекло во время военного положения. Это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также для детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Таким образом, с 1 января будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:

на детей, над которыми установлена опека,

детей, больных тяжелыми заболеваниями,

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II вследствие психического расстройства;

лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Также продлен до 31 декабря 2023 переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Напомним, согласно постановлению правительства от 15 ноября 2022 года №1320, с 1 января 2023 года прекращается автоматическое начисление государственных пособий. Людям, получающим государственную помощь, с нового года необходимо подать соответствующие заявления с пакетом документов. Исключение сделали только для проживающих на временно оккупированных территориях или где ведутся боевые действия.