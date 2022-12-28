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Часть социальных выплат автоматически продлили с 1 января: кого это касается

Фото: часть социальных выплат продолжат автоматически (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил автоматическое назначение части социальных выплат, действие которых истекло во время военного положения. Это касается, в частности, людей и детей с инвалидностью, а также для детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Таким образом, с 1 января будут автоматически продлены следующие социальные выплаты и пособия:

  • на детей, над которыми установлена опека,
  • детей, больных тяжелыми заболеваниями,
  • детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов,
  • лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II вследствие психического расстройства;
  • лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Также продлен до 31 декабря 2023 переходный период для выплаты ежемесячных компенсационных выплат неработающему трудоспособному лицу, ухаживающему за лицом с инвалидностью I группы, а также за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Напомним, согласно постановлению правительства от 15 ноября 2022 года №1320, с 1 января 2023 года прекращается автоматическое начисление государственных пособий. Людям, получающим государственную помощь, с нового года необходимо подать соответствующие заявления с пакетом документов. Исключение сделали только для проживающих на временно оккупированных территориях или где ведутся боевые действия.

В то же время в Минреинтеграции заявили, что в следующем году внутренне перемещенные лица продолжат автоматически получать помощь.

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Министерство социальной политики