Частину областей заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Осінні дощі сьогодні, 10 жовтня, накриють частину регіонів України. Крім того, очікується невеликий спад температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За даними синоптиків, сьогодні дощі накриють частину Лівобережної України. На решті території буде суха погода, місцями з мінливою хмарністю. Температура повітря складатиме в середньому вночі +4 +9 градусів, а вдень +12 +18 градусів. Погода в Києві У столиці та Київській області сьогодні без дощів. У Києві очікується сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть вночі +5 +8 градусів, а вдень до +13.