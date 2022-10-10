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Частину областей заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 07:00
Частину областей заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: Лівобережну Україну накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Осінні дощі сьогодні, 10 жовтня, накриють частину регіонів України. Крім того, очікується невеликий спад температур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні дощі накриють частину Лівобережної України. На решті території буде суха погода, місцями з мінливою хмарністю.

Температура повітря складатиме в середньому вночі +4 +9 градусів, а вдень +12 +18 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні без дощів. У Києві очікується сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть вночі +5 +8 градусів, а вдень до +13.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

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