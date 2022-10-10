ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть областей зальют дожди: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 октября 2022 07:00
Часть областей зальют дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: Левобережную Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Осенние дожди сегодня, 10 октября, накроют часть регионов Украины. Кроме того, ожидается небольшой спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня дожди накроют часть Левобережной Украины. На остальной территории будет сухая погода, местами с переменной облачностью.

Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4 +9 градусов, а днем +12 +18 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области без дождей. В Киеве ожидается солнечная погода. Столбики термометров покажут ночью +5 +8 градусов, а днем до +13.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на октябрь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят