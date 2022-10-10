Часть областей зальют дожди: прогноз погоды на сегодня

Осенние дожди сегодня, 10 октября, накроют часть регионов Украины. Кроме того, ожидается небольшой спад температур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня дожди накроют часть Левобережной Украины. На остальной территории будет сухая погода, местами с переменной облачностью.

Температура воздуха будет составлять в среднем ночью +4 +9 градусов, а днем +12 +18 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области без дождей. В Киеве ожидается солнечная погода. Столбики термометров покажут ночью +5 +8 градусов, а днем до +13.