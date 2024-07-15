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Частину Миколаївської області перевели на аварійне відключення світла

Понеділок 15 липня 2024 17:23
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Частину Миколаївської області перевели на аварійне відключення світла Ілюстративне фото: у Миколаївській області аварійно вимикатимуть світло 15 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Миколаївській області ввечері понеділка, 15 липня, частково було введено аварійні графіки відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з послианням на "Миколаївобленерго".

Як розповіли у відомстві, станом на 16:10 аварійно було вимкнено частину Інгульського району. Попри це ситуація в енергосистемі лишається контрольованою.

Водночас було проведено зміни у графіках погодинних відключень. Населені пункти Мішково-Погорілове, Святомиколаївка, Грейгове, Червоне, Степове, Водокачка, Садове, Новоселівка, Засілля, смт. Первомайське - замість 1 черги в графіку відсьогодні на деякий час ви перенесені у 5 чергу.

"У зв’язку зі зміною схеми нормального режиму на час ремонту енергетичного обладнання перезаживили споживачів за резервною схемою, але дана лінія живлення відноситься до іншої черги ГПВ", - сказано у повідомленні.

З цього слідує, що з вечора 15 липня, жителі цих 10 населених пунктів тимчасово змінюють приналежність до черги ГПВ і у них не будуть вимикати світло сьогодні з 20:00 до 24 години.

Однак найближче відключення там буде - з 00:00 до 02:00 16 липня, і в подальшому відключення відбуватимуться у години, закріплені за 5 чергою.

"Коли відновлювальні роботи будуть завершені і ми зможемо вас повернути в "рідну" чергу, обов’язково повідомимо окремим дописом", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні також в окремих районах Харківської області застосували аварійні відключення в мережах обленерго.

Ситуація зі світлом в Україні

Через аномально теплу погоду в Україні енергетикам довелося зменшити час увімкнення електроенергії споживачам. При найгіршому сценарії, коли необхідно вимикати 5 черг споживачів одночасно, то світло буде доступно лише 4 години на добу.

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Миколаїв Відключеня світла
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