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Часть Николаевской области перевели на аварийное отключение света

Понедельник 15 июля 2024 17:23
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Часть Николаевской области перевели на аварийное отключение света Иллюстративное фото: в Николаевской области будут аварийно выключать свет 15 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Николаевской области вечером понедельника, 15 июля, частично были введены аварийные графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на "Николаевоблэнерго".

Как рассказали в ведомстве, по состоянию на 16:10 аварийно была отключена часть Ингульского района. Несмотря на это ситуация в энергосистеме остается контролируемой.

В то же время были проведены изменения в графиках почасовых отключений. Населенные пункты Мешково-Погорелово, Святониколаевка, Грейгово, Красное, Степное, Водокачка, Садовое, Новоселовка, Заселье, пгт. Первомайское - вместо 1 очереди в графике отныне на некоторое время вы перенесены в 5 очередь.

"В связи с изменением схемы нормального режима на время ремонта энергетического оборудования перезаживили потребителей по резервной схеме, но данная линия питания относится к другой очереди ГПВ", - сказано в сообщении.

Из этого следует, что с вечера 15 июля, жители этих 10 населенных пунктов временно меняют принадлежность к очереди ГПВ и у них е будут выключать свет сегодня с 20:00 до 24 часов.

Однако ближайшее отключение там будет - с 00:00 до 02:00 16 июля, и в дальнейшем отключения будут происходить в часы, закрепленные за 5 очередью.

"Когда восстановительные работы будут завершены и мы сможем вас вернуть в "родную" очередь, обязательно сообщим отдельным сообщением", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня также в отдельных районах Харьковской области были применены аварийные отключения в сетях облэнерго.

Ситуация со светом в Украине

Из-за аномально теплой погоды в Украине энергетикам пришлось снизить время включения электроэнергии потребителям. При самом плохом сценарии, когда необходимо выключать 5 очередей потребителей одновременно, то свет будет доступен только 4 часа в сутки.

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Николаев Отключения света
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