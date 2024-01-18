Частині українських біженців у країні ЄС дозволили залишитися тільки до весни: деталі

Суд скасував рішення міністра юстиції Еріка ван дер Бурга про позбавлення прав на проживання та пільги для біженців без українського громадянства, яке той видав у вересні минулого року. Урядовець має повернутися до попередніх інструкцій, які надавали людям, які проживали в Україні за тимчасовими візами, ті самі права, що й українським громадянам.

Найбільшу групу з цих біженців становлять студенти з Нігерії, Марокко, Танзанії та Індії.

Після повномасштабного вторгнення уряд Нідерландів запропонував біженцям із України спеціальний статус із негайним доступом до роботи, охорони здоров’я та освіти. Також втікачів від війни забезпечують житлом у муніципальних притулках.

У липні 2023 року міністр юстиції скасував цей захід через побоювання, що це робить Нідерланди занадто привабливими для громадян третіх країн.

У своєму рішенні Державна рада заявила, що не було правових підстав для того, щоб міністр переніс дату закінчення їхніх прав на вересень 2023 року.

ЄС продовжив захист для українців та іноземців із постійним дозволом на проживання в Україні до 4 березня 2025 року. Але це не стосується людей із тимчасовими посвідками на проживання в Україні, зазначив суд.

Цим біженцям доведеться повернутися в Україну чи до країни свого походження після 4 березня 2024 року або подати заяву про надання притулку (міжнародного захисту) через звичайну систему.