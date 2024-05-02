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В частині України втримається справжнє травневе тепло: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 3 травня, в Україні очікується зниження температури повітря. Однак в декількох регіонах країни буде справжнє травневе тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталки Діденко в Facebook.

За прогнозом синоптика, у східних, північних та частині центральних областей денна температура повітря становитиме +16 +19 градусів. Проте на півдні та заході буде +20 +25 градусів.

Вітер східний та північно-східний, помірний.

Дощі в Україні 3-го травня малоймовірні.

При цьому у суботу, 4 травня, в Україні буде сухе та свіже приємне повітря, очікується +15 +20 градусів.

На Великдень вночі буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5 +10 градусів, а на сході +2 +5 градусів. Вдень 5-го травня потепліє до +18 +24 градусів, на заході та півночі подекуди короткочасні дощі з грозами, на решті території України - без опадів.

Після 7-го травня у більшості областей України переважатиме свіжа погода з температурою повітря +12 +18 градусів.

Погода в столичному регіоні 

У Києві завтра - без опадів. Тепло дещо збавить оберти, вдень у п'ятницю передбачається близько +19 градусів.

Погода в травні

За прогнозом Укргідрометцентру, метеорологічне літо прийде в Україну вже на початку травня.

Також передбачається, що травень буде теплішим за звичай: в більшості регіонів середня температура повітря перевищуватиме норму на 1-2 градуси.

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