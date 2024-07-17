У частині України спека послабне: прогноз погоди на завтра

У четвер, 18 липня, у частині областей України спека послабне. При цьому ймовірні дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталки Діденко в Facebook.
Завтра зниження температури повітря торкнеться Житомирської, Київської та Чернігівської області, при цьому частково спека послабне у Вінницькій та Черкаській областях. Температура повітря вдень у цих областях становитиме +29 +32 градусів.
У західних областях у четвер очікується +26 +30 градусів.
Південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, проте вже впродовж 19, 20 та 21 липня й тут спека послабне. Температура повітря знизиться до +30 +34 градусів.
Завтра у західній частині, місцями на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях є ймовірність короткочасних дощів із грозами. На решті території України домінуватиме суха погода.
У Києві завтра очікується послаблення спеки до +29 +30 градусів, а у п'ятницю очікується +28 градусів. Завтра дощ із грозою у столиці ймовірний, але вкрай неоднорідний, місцями, різної інтенсивності.
16 липня в Києві зафіксували найвищу максимальну температуру для цієї дати за весь час спостережень - 36,0 градусів тепла. Попередній рекорд, встановлений у 1931 році, перевищено на 0,2 градуса.
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