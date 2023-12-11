Частині переселенців продовжать виплати після 1 лютого: хто увійде до переліку

Проект постанови Кабміну пропонує продовжити виплати для ВПО пенсійного віку та тих ВПО, які не мають можливості працевлаштуватись через обʼєктивні обставини.

Як зазначається в повідомленні, не всі ВПО змогли інтегруватись у приймаючі громади, а родини, в яких є діти, особи з інвалідністю та які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій, не мають можливості віддавати дітей в садочки. Школи ж у таких регіонах в переважній більшості працюють лише в онлайн-форматі, що суттєво обмежує можливість для працездатних членів родин працевлаштуватись.

Механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, аби допомогти їм знову стати на ноги після переміщення та інтегруватись в нові громади. Зокрема, це послуги з догляду за дітьми, такі як "муніципальна няня". Також працездатних членів родин будуть стимулювати шукати роботу, звертатись по грантові програми для започаткування власної справи, проходити перенавчання тощо.

Також пропонується суттєво переглянути можливості призначення допомоги малозабезпеченим, щоб ті родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше нею користуватися.

Нові правила

Відповідно до постанови уряду, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 року вона автоматично продовжується тільки на 6 місяців до кінця січня 2024 року.

З державного бюджету виплачується щомісячна компенсація на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.