У частині Одеси екстрені відключення світла: причина

"За командою "Укренерго" у частині Київського та Хаджибейського районів міста Одеси відбуваються екстрені відключення. Причина - аварійна ситуація на одному з обʼєктів іншої енергокомпанії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що світло повернуть після розпорядження від НЕК "Укренерго".

Ситуація в Одесі

Росія після виходу із "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони-камікадзе та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Весь минулий тиждень російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси та області. При цьому страждали не лише порти, а й житлові будинки.

Зокрема, під час вчорашньої атаки на Одесу 22 особи постраждали, одна загинула. Також було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор.