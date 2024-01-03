У частині областей України тривога. У Дніпрі пролунали вибухи

Повітряну тривогу оголосили на сході України, а також у частині південних областей. Повітряні сили повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Українців попереджали про ймовірність застосування авіаційного озброєння.

Вибухи у Дніпрі пролунали під час повітряної тривоги. ПС ЗСУ попереджали про пуск ракети з півдня і її рух у напрямку Дніпра.

Оновлено о 14:47

Повітряне командування "Схід" повідомило, що у Дніпрі збили керовану авіаційну ракету Х-59.

Карта повітряних тривог станом на 14:20

Останні атаки ворога

Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. "Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях.

Вчора окупанти повторили масштабний обстріл. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили вчора 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів". Головною ціллю ворога став Київ. Станом на 13:00 у столиці кількість постраждалих збільшилася до 54.