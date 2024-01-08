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В частині областей оголошено повітряну тривогу: попереджають про балістику

Понеділок 08 січня 2024 16:00
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В частині областей оголошено повітряну тривогу: попереджають про балістику Ілюстративне фото: повітряну тривогу оголошено 8 січня в Україні (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Кава

Сигнал повітряної тривоги оголошено вдень понеділка, 8 січня, у частині північних та східних областей. Українців попереджають про загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

"Київська, Черкаська, Чернігівська, Житомирська та Кіровоградська області - загроза застосування балістичного озброєння з півночі", - пишуть у Повітряних силах.

Окрім цього повітряну тривогу оголошено у Харківській та Донецькій областях.

Жителів регіонів, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та пройти в укриття.

Де оголошео тривогу

В частині областей оголошено повітряну тривогу: попереджають про балістику

Ракетна атака по Україні вранці 8 січня

З ранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вся карта за хвилини стала "червоною". Вибухи лунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО.

Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти, вже відомо про одну поранену. Детальніше про атаку 8 січня - у матеріалі РБК-Україна.

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