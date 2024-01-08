ua en ru
Пн, 08 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В части областей объявлена воздушная тревога: предупреждают о баллистике (отбой)

Понедельник 08 января 2024 16:00
UA EN RU
В части областей объявлена воздушная тревога: предупреждают о баллистике (отбой) Иллюстративное фото: воздушная тревога объявлена 8 января в Украине (facebook com Сергей Крук)
Автор: Наталья Кава

Сигнал воздушной тревоги объявлен в понедельник, 8 января, в части северных и восточных областей. Украинцев предупреждают об угрозе баллистических обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

"Киевская, Черкасская, Черниговская, Житомирская и Кировоградская области – угроза применения баллистического вооружения с севера", – пишут в Воздушных силах.

Кроме этого воздушная тревога объявлена в Харьковской и Донецкой областях.

Жителей регионов, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие.

Где объявлено тревогу

Обновлено в 16:18 – в Украине объявлено об отбое сигнала воздушной тревоги.

В части областей объявлена воздушная тревога: предупреждают о баллистике (отбой)

Ракетная атака по Украине утром 8 января

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта через минуты стала "красной". Взрывы звучали в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.

Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты, уже известно об одной раненой. Подробнее об атаке 8 января – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
Пункты обогрева, проблемы с транспортом и школы онлайн: метель в Одессе набирает обороты
DAILY
Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Война - это такой период, когда все беднеют