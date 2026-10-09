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У частині Києва та областей ввели екстрені відключення світла

08:42 09.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: в Києві застосовані екстрені графіки (Getty Images)

Вранці 9 жовтня у частині Києва та в Київській області ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Правий берег Києва та Бучанський і Вишгородський райони Київської області: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - йдеться у заяві.

У ДТЕК також нагадали, що під час екстрених відключень не діють графіки. Про зміни додатково проінформують.

Оновлено. В "Укренерго" додали, що екстрені відключення діють в деяких регіонах України.

"Через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі - в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Попередні графіки не діють.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мер Києва Віталій Кличко запропонував частині киян виїхати з міста.

Він не закликає до повної евакуації, лише рекомендує розглянути варіант тимчасового переїзду до родичів чи знайомих поза межами столиці.

Вчора, 8 жовтня, окупанти вдарили по важливому для Києва енергооб'єкту.

Через це почалися серйозні проблеми з електропостачанням.

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КиївВідключеня світла