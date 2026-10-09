В части Киева и областей ввели экстренные отключения света

Утром 9 октября в Киеве и в Киевской области ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Правый берег Киева и Бучанский и Вышгородский районы Киевской области: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в заявлении.
В ДТЭК также напомнили, что во время экстренных отключений не действуют графики. Об изменениях дополнительно проинформируют.
Обновлено. В "Укрэнерго" добавили, что экстренные отключения действуют в некоторых регионах Украины.
"Из-за обусловленной очередными российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии" , - говорится в сообщении.
Предыдущие графики не действуют.
Напомним, ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко предложил части киевлян уехать из города.
Он не призывает к полной эвакуации, только рекомендует рассмотреть вариант временного переезда к родственникам или знакомым вне столицы.
Вчера, 8 октября, оккупанты ударили по важному для Киева энергообъекту.
Из-за этого начались серьезные проблемы с электроснабжением.