В части Киева и областей ввели экстренные отключения света

"Правый берег Киева и Бучанский и Вышгородский районы Киевской области: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в заявлении.

В ДТЭК также напомнили, что во время экстренных отключений не действуют графики. Об изменениях дополнительно проинформируют.

Обновлено. В "Укрэнерго" добавили, что экстренные отключения действуют в некоторых регионах Украины.

"Из-за обусловленной очередными российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии" , - говорится в сообщении.

Предыдущие графики не действуют.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко предложил части киевлян уехать из города.