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В части Киева и областей ввели экстренные отключения света

08:42 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Киеве применены экстренные графики (Getty Images)

Утром 9 октября в Киеве и в Киевской области ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Правый берег Киева и Бучанский и Вышгородский районы Киевской области: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в заявлении.

В ДТЭК также напомнили, что во время экстренных отключений не действуют графики. Об изменениях дополнительно проинформируют.

Обновлено. В "Укрэнерго" добавили, что экстренные отключения действуют в некоторых регионах Украины.

"Из-за обусловленной очередными российскими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме - в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии" , - говорится в сообщении.

Предыдущие графики не действуют.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко предложил части киевлян уехать из города.

Он не призывает к полной эвакуации, только рекомендует рассмотреть вариант временного переезда к родственникам или знакомым вне столицы.

Вчера, 8 октября, оккупанты ударили по важному для Киева энергообъекту.

Из-за этого начались серьезные проблемы с электроснабжением.

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