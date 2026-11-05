У частині Києва та низці областей ввели аварійні відключення світла

"Київ: за командою Укренерго в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

За вказівкою з НЕК "Укренерго", на Сумщині також введені графіки аварійних відключень для 1-5 черг споживачів (у повному обсязі).



Причина - пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії РФ.

Також вночі ворог атакував енергообʼєкт на Чернігівщині. В одному з районів - аварійні відключення, в решті області діють графіки погодинних відключень світла. В області застосовано 5 черг графіка аварійних відключень.

У частині Дубенського району у Рівненській області упродовж дня діятимуть аварійні знеструмлення.

У Полтавській області також ввели графіки аварійних відключень в обсязі 5 черг.