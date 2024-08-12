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У частині Харківської області посилюють комендантську годину

Понеділок 12 серпня 2024 11:47
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У частині Харківської області посилюють комендантську годину Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Дергачівській та Липецькій громадах Харківської області, від сьогодні, 12 серпня, посилюють комендантську годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Харківської районної державної адміністрації (РВА).

Від сьогодні комендантська година у Дергачівській та Липецькій громадах діятиме із 17:00 до 9:00

Липецька громада

Обмеження торкнуться наступних населених пунктів:

  • Глибоке;
  • Липці;
  • Борисівка;
  • Борщова;
  • Веселе;
  • Зелене;
  • Красне;
  • Лук'янці;
  • Мороховець;
  • Нескучне;
  • Олійникове;
  • Перемога;
  • Пильна;
  • Слобожанське;
  • Стрілеча;
  • Тернова;
  • Мале Веселе.

Дергачівська громада

Комендантську годину посилили у населених пунктах:

  • Козача Лопань;
  • Алісівка;
  • Бугаївка;
  • Великі Проходи;
  • Велика Яруга;
  • Гоптівка;
  • Гранів;
  • Дементіївка;
  • Дубівка;
  • Кочубеївка;
  • Кудіївка;
  • Лобанівка;
  • Малі Проходи;
  • Нова Козача;
  • Токарівка;
  • Токарівка Друга;
  • Цупівка;
  • Шевченка;
  • Шопине;
  • Ветеринарне.

"У визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів", - пише Харківська РВА.

Зокрема забороняється рух автомобілів без дотримання режиму світломаскування.

Воєнний стан та мобілізація

Від початку повномасштабної війни в Україні регулярно продовжують воєнний стан, а також мобілізацію. Востаннє це було 7 серпня. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.

Детальніше про те, що заборонено під час воєнного стану - у матеріалі РБК-Україна.

Також в Україні в Україні оновили механізми мобілізації, відстрочки та бронювання. 18 травня 2024 року відповідний закон набув чинності.

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