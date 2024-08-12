В части Харьковской области усиливают комендантский час

В Дергачевской и Липецкой громадах Харьковской области, с сегодняшнего дня, 12 августа, усиливают комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Харьковской районной государственной администрации (РВА).

С сегодняшнего дня комендантский час в Дергачевской и Липецкой громадах будет действовать с 17:00 до 9:00

Липецкая громада

Ограничения коснутся следующих населенных пунктов:

Глубокое;

Липцы;

Борисовка;

Борщева;

Веселое;

Зеленое;

Красное;

Лукьянцы;

Мороховец;

Нескучное;

Олейниково;

Победа;

Пыльная;

Слобожанское;

Стрелечья;

Терновая;

Малое Веселое.

Дергачевская громада

Комендантский час усилили в населенных пунктах:

Казачья Лопань;

Алисовка;

Бугаевка;

Большие Проходы;

Большая Яруга;

Гоптовка;

Гранов;

Дементьевка;

Дубовка;

Кочубеевка;

Кудиевка;

Лобановка;

Малые Проходы;

Новая Казачья;

Токаревка;

Токаревка Вторая;

Цуповка;

Шевченко;

Шопино;

Ветеринарное.

"В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений", - пишет Харьковская РГА.

В частности запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки.

Военное положение и мобилизация

С начала полномасштабной войны в Украине регулярно продлевают военное положение, а также мобилизацию. Последний раз это было 7 августа. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

Подробнее о том, что запрещено во время военного положения - в материале РБК-Украина.

Также в Украине в Украине обновили механизмы мобилизации, отсрочки и бронирования. 18 мая 2024 года соответствующий закон вступил в силу.