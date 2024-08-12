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В части Харьковской области усиливают комендантский час

Понедельник 12 августа 2024 11:47
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В части Харьковской области усиливают комендантский час Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Дергачевской и Липецкой громадах Харьковской области, с сегодняшнего дня, 12 августа, усиливают комендантский час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Харьковской районной государственной администрации (РВА).

С сегодняшнего дня комендантский час в Дергачевской и Липецкой громадах будет действовать с 17:00 до 9:00

Липецкая громада

Ограничения коснутся следующих населенных пунктов:

  • Глубокое;
  • Липцы;
  • Борисовка;
  • Борщева;
  • Веселое;
  • Зеленое;
  • Красное;
  • Лукьянцы;
  • Мороховец;
  • Нескучное;
  • Олейниково;
  • Победа;
  • Пыльная;
  • Слобожанское;
  • Стрелечья;
  • Терновая;
  • Малое Веселое.

Дергачевская громада

Комендантский час усилили в населенных пунктах:

  • Казачья Лопань;
  • Алисовка;
  • Бугаевка;
  • Большие Проходы;
  • Большая Яруга;
  • Гоптовка;
  • Гранов;
  • Дементьевка;
  • Дубовка;
  • Кочубеевка;
  • Кудиевка;
  • Лобановка;
  • Малые Проходы;
  • Новая Казачья;
  • Токаревка;
  • Токаревка Вторая;
  • Цуповка;
  • Шевченко;
  • Шопино;
  • Ветеринарное.

"В определенный период суток запрещается пребывание на улицах и других общественных местах лиц без специально выданных пропусков и удостоверений и движение транспортных средств без имеющихся разрешений", - пишет Харьковская РГА.

В частности запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаскировки.

Военное положение и мобилизация

С начала полномасштабной войны в Украине регулярно продлевают военное положение, а также мобилизацию. Последний раз это было 7 августа. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

Подробнее о том, что запрещено во время военного положения - в материале РБК-Украина.

Также в Украине в Украине обновили механизмы мобилизации, отсрочки и бронирования. 18 мая 2024 года соответствующий закон вступил в силу.

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