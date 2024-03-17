UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У частині Донецької області обмежили подачу води через ремонт

Фото: у частині Донецької області обмежили подачу води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Водопостачання у частині Донецької області обмеження. Це стосується чотирьох міст - Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Facebook.

Обмеження ввели через ремонтні роботи на магістральному водогоні D 1400 мм на дільниці від другого до третього підйому.

"... від сьогодні скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки", - повідомив голова Донецької ОВА.

Він додав, що водопостачання буде відновлено в повному обсязі після закінчення аварійно-відновлювальних робіт та заповнення магістрального водогону. Кінцевих термінів закінчення ремонту Філашкін не назвав.

Ситуація у Донецькій області

Варто зазначити, що частина Донецької області окупована російськими загарбниками. У регіоні точаться важкі бої по всій лінії фронту.

Російські окупаційні війська щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області. Зокрема, в ніч на 17 березня окупанти вдарили по Селидовому та Мирнограду. Внаслідок атак є поранені.

Місцева влада закликає жителів евакуйовуватися у більш безпечні регіони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВодопостачання