У частині Донецької області обмежили подачу води через ремонт
Водопостачання у частині Донецької області обмеження. Це стосується чотирьох міст - Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Facebook.
Обмеження ввели через ремонтні роботи на магістральному водогоні D 1400 мм на дільниці від другого до третього підйому.
"... від сьогодні скорочено подачу води до Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки", - повідомив голова Донецької ОВА.
Він додав, що водопостачання буде відновлено в повному обсязі після закінчення аварійно-відновлювальних робіт та заповнення магістрального водогону. Кінцевих термінів закінчення ремонту Філашкін не назвав.
Ситуація у Донецькій області
Варто зазначити, що частина Донецької області окупована російськими загарбниками. У регіоні точаться важкі бої по всій лінії фронту.
Російські окупаційні війська щоденно обстрілюють населені пункти Донецької області. Зокрема, в ніч на 17 березня окупанти вдарили по Селидовому та Мирнограду. Внаслідок атак є поранені.
Місцева влада закликає жителів евакуйовуватися у більш безпечні регіони України.
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