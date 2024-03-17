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В части Донецкой области ограничили подачу воды из-за ремонта

Краматорск, Воскресенье 17 марта 2024 14:32
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В части Донецкой области ограничили подачу воды из-за ремонта Фото: в части Донецкой области ограничили подачу воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Водоснабжение в части Донецкой области ограничено. Это касается четырех городов - Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Facebook.

Ограничения ввели из-за ремонтных работ на магистральном водопроводе D 1400 мм на участке от второго до третьего подъема.

"... с сегодняшнего дня сокращена подача воды в Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - сообщил глава Донецкой ОВА.

Он добавил, что водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после окончания аварийно-восстановительных работ и заполнения магистрального водопровода. Конечных сроков окончания ремонта Филашкин не назвал.

Ситуация в Донецкой области

Следует отметить, что часть Донецкой области оккупирована российскими захватчиками. В регионе ведутся тяжелые бои по всей линии фронта.

Российские оккупационные войска ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области. В частности, в ночь на 17 марта оккупанты ударили по Селидово и Мирнограду. В результате атак есть раненые.

Местные власти призывают жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

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Донецкая область Водоснабжение
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