Частина Житомира залишилася без електроенергії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook підприємства "Міський інформаційний центр".

"Через велике навантаження на електромережу відключено електропостачання до центральної частини міста, району Богунії та Крошні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Дніпропетровській області знову вводять екстрені відключення через перевищення лімітів споживання електроенергії.

Також раніше ми писали, що у суботу, 26 листопада, світло у Києві вмикатимуть таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.

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