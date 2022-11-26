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Частина Житомира залишилася без електроенергії

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Житомир, Субота 26 листопада 2022 17:36
Частина Житомира залишилася без електроенергії Фото: частина Житомира залишилася без електроенергії (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Частина Житомира залишилася без світла через перевантаження електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook підприємства "Міський інформаційний центр".

"Через велике навантаження на електромережу відключено електропостачання до центральної частини міста, району Богунії та Крошні", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що електропостачання відновлять після стабілізації напруги.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Дніпропетровській області знову вводять екстрені відключення через перевищення лімітів споживання електроенергії.

Також раніше ми писали, що у суботу, 26 листопада, світло у Києві вмикатимуть таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин.

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Житомир Електроенергія
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