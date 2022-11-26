Часть Житомира осталась без электроэнергии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook предприятия "Городской информационный центр".

"Из-за большой нагрузки на электросеть отключено электроснабжение в центральную часть города, район Богунии и Крошни", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Днепропетровской области снова вводят экстренные отключения из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.

Также ранее мы писали, что в субботу, 26 ноября, свет в Киеве будет включаться таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 5 часов.

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