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Частина Запорізької АЕС перебуває під контролем "кадирівців", - ЦНС

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Неділя 16 жовтня 2022 20:59
Частина Запорізької АЕС перебуває під контролем "кадирівців", - ЦНС Ілюстративне фото: частина Запорізької АЕС знаходиться під контролем "кадирівців" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Учасники формування глави Чечні Рамзана Кадирова контролюють частину Запорізької АЕС. На території станції розміщено їх техніку та зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти постійно посилюють охорону на території станції, зросла кількість постів, що свідчить про те, що почуваються невпевнено. Відомо, що з недавніх пір частину станції контролює бандформування Кадирова - СОБР "Ахмат", який розмістив свою техніку та озброєння безпосередньо у турбінних залах №1 та №2", - зазначають у Центрі.

При цьому росіяни намагаються якнайшвидше підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.

За даними Центру, окупанти вже почали переводити систему зберігання відпрацьованого ядерного палива на станції на російські стандарти та пристосовують ядерні реактори для використання російських паливних зборок.

Також співробітників станції змушують підписати "трудовий договір" з новоствореною російською керуючою компанією.

"У разі відмови працівникам загрожують забороною перебування на території станції. Персоналу заборонили залишати межі окупованого регіону", - додають у Центрі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними "Енергоатому", росіяни катують співробітників ЗАЕС і мінують територію станції.

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