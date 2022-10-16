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Часть Запорожской АЭС находится под контролем "кадыровцев", - ЦНС

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Воскресенье 16 октября 2022 20:59
Часть Запорожской АЭС находится под контролем "кадыровцев", - ЦНС Иллюстративное фото: часть Запорожской АЭС находится под контролем "кадыровцев" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Участники формирования главы Чечни Рамзана Кадырова контролируют часть Запорожской АЭС. На территории станции размещена их техника и оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты постоянно усиливают охрану на территории станции, возросло количество постов, что свидетельствует о том, что чувствуют себя неуверенно. Известно, что с недавних пор часть станции контролирует бандформирование Кадырова - СОБР "Ахмат", который разместил свою технику и вооружение непосредственно в турбинных залах №1 и №2", - отмечают в Центре.

При этом россияне пытаются как можно быстрее подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме.

По данным Центра, оккупанты уже начали переводить систему хранения отработанного ядерного топлива на станции на российские стандарты и приспосабливают ядерные реакторы к использованию российских топливных сборок.

Также сотрудников станции принуждают подписать "трудовые договора" с новосозданной российской управляющей компанией.

"В случае отказа работникам угрожают запретом пребывания на территории станции. Персоналу запретили покидать пределы оккупированного региона", - добавляют в Центре.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным "Энергоатома", россияне подвергают пыткам сотрудников ЗАЭС и минируют территорию станции.

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