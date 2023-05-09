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Частина ворожої ракети впала в Голосіївському районі Києва

Фото: частина російської ракети впала в Голосіївському районі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У ніч на 9 травня Росія знову намагалася завдати удару по Україні. Частина ворожої ракети впала на відкритій території на вулиці Голосіївського району Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України в Telegram.

"Пошкоджених будівель та травмованих не виявлено, полуниця не постраждала", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 9 травня випустили по території України 25 ракет морського і повітряного базування "Калібр" та Х-101/Х-555, з яких 23 знищені протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України.

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