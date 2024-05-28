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Частина військовослужбовців вбачає проблеми з працевлаштуванням після демобілізації, - Леонов

Фото: військовослужбовці вбачають проблеми з працевлаштуванням після демобілізації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Нова ветеранська політика - це виклик для держави, після закінчення війни кількість демобілізованих військовослужбовців може значно перевалити за один мільйон чоловік.

Про це заявив народний депутат Олексій Леонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Ініціатива щодо створення Державної ветеранської патронажної служби передбачає створення Служби строком на 5 років та її дію на засадах державно-волонтерського партнерства. Мета Служби - допомагати демобілізованим в отриманні ними публічних послуг у сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та адміністративного сервісу", - зазначив Леонов.

За його словами, чисельність служби складе 15 тисяч осіб, з яких не менше 10% відсотків складатимуть волонтери.  

Він також додав, що якщо взяти ветеранів разом з їх родинами, то потенційне коло ветеранської політики охоплюватиме 4-5 млн осіб.

"Президент постійно наголошує, що Українська держава потребує нових принципів вдячності всім, хто боровся на війні за свободу та незалежність України. Бо без цього все інше втрачає сенс. Успішне вирішення завдання працевлаштування ветеранів стане одним зі способів висловити їм нашу спільну вдячність", - прокоментував Леонов.

Депутат також зазначив, що урядом вже ініційовано створення низки програм, розрахованих на сприяння працевлаштуванню ветеранів. Зокрема, це грантові програми для започаткування власного бізнесу.

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Демобілізація