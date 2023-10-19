Частина Вінниці залишиться без води через аварію

"На залізобетонному водогоні діаметром 1200 мм - найбільшому у Вінниці, стався аварійний витік", - повідомили в КП.

У водоканалі зазначають, що без повного припинення водопостачання аварійні роботи не виконати.

"Вінничанам, які мешкають у даних мікрорайонах, воду повернуть на ранок - зараз наші хлопці всю ніч будуть переключати вас на іншу нитку водогону, але меншого діаметру - з 1200 мм на 500 мм. Тому, можливо, тиск води буде понижений, але загалом вода буде. До ранку води не чекаємо - переключення займе не менше 6-8 годин. Бригада працює на місці", - йдеться в повідомленні.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

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