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Частина Вінниці залишиться без води через аварію

Фото: частина Вінниці залишиться без води через аварію на найбільшому водогоні міста (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Частина Вінниці залишиться без води через аварію на найбільшому водогоні міста. Постачання води може поновитись зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Вінницяоблводоканал".

"На залізобетонному водогоні діаметром 1200 мм - найбільшому у Вінниці, стався аварійний витік", - повідомили в КП.

У водоканалі зазначають, що без повного припинення водопостачання аварійні роботи не виконати.

"Вінничанам, які мешкають у даних мікрорайонах, воду повернуть на ранок - зараз наші хлопці всю ніч будуть переключати вас на іншу нитку водогону, але меншого діаметру - з 1200 мм на 500 мм. Тому, можливо, тиск води буде понижений, але загалом вода буде. До ранку води не чекаємо - переключення займе не менше 6-8 годин. Бригада працює на місці", - йдеться в повідомленні.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ВінницяВодопостачання