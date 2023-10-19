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Часть Винницы останется без воды из-за аварии

Винница, Четверг 19 октября 2023 21:25
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Часть Винницы останется без воды из-за аварии Фото: часть Винницы останется без воды из-за аварии на крупнейшем водопроводе города (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Часть Винницы останется без воды из-за аварии на крупнейшем водопроводе города. Поставка воды может возобновиться с утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Винницаоблводоканал".

"На железобетонном водопроводе диаметром 1200 мм - крупнейшем в Виннице, произошла аварийная утечка", - сообщили в КП.

В водоканале отмечают, что без полного прекращения водоснабжения аварийные работы не выполнить.

"Винничанам, которые живут в данных микрорайонах, воду вернут на утро - сейчас наши ребята всю ночь будут переключать вас на другую нитку водопровода, но меньшего диаметра - с 1200 мм на 500 мм. Поэтому, возможно, давление воды будет снижено, но в целом вода будет. До утра воды не ждем - переключение займет не менее 6-8 часов. Бригада работает на месте", - говорится в сообщении.

Подготовка к зиме

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что все соответствующие службы уже готовятся к зиме, а Кабмин и области получили конечные сроки подготовки.

В Укрэнерго уверены, что Украине хватит электроэнергии зимой, но массированные обстрелы россиян могут изменить ситуацию. Поэтому энергетики рассматривают и самые плохие сценарии зимой.

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Винница Водоснабжение
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