Частина Вінниці залишилася без тепла, води та світла: що трапилося

У Вінниці у п’ятницю, 25 жовтня, проводять ремонтні роботи на водогоні та на тепломережах, а також тимчасово відключають електроенергію. Світло, воду та тепло обіцяють повернути містянам після закінчення робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Вінницьку міську раду .

Для додаткової інформації або звернень вінничани можуть телефонувати за номерами: 15-60, 0-800-60-15-60 або (0432) 65-15-60.

Відключення світла відбудеться за наступними адресами через планові роботи на мережах:

А також подачу гарячої води та опалення за адресами:

За даними місцевої влади, близько 99% житлових будинків у Вінниці вже підключено до теплопостачання. На окремих ділянках ще тривають ремонтні роботи, і комунальні бригади продовжують усувати недоліки на інших мережах міста.

Раніше РБК розповідало, що тепло в оселі жителів Вінниці почали подавати 21 жовтня 2024 року, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради. Як повідомили у Департаменті міського господарства, теплопостачання житлових будинків здійснюватиметься поетапно. Для об'єктів соціальної сфери, таких як медичні заклади, садочки та школи, подачу тепла розпочали ще минулого тижня – за поданими заявками.

Також ми розповідали, що без холодної та гарячої води сьогодні залишилася частина міста Суми. Це пов’язано із виконанням робіт на водогонах. Водопостачання обіцяють відновити після закінчення робіт.

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