Частина Вінниці залишилася без тепла, води та світла: що трапилося
У Вінниці у п’ятницю, 25 жовтня, проводять ремонтні роботи на водогоні та на тепломережах, а також тимчасово відключають електроенергію. Світло, воду та тепло обіцяють повернути містянам після закінчення робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Вінницьку міську раду.
За даними місцевої влади, близько 99% житлових будинків у Вінниці вже підключено до теплопостачання. На окремих ділянках ще тривають ремонтні роботи, і комунальні бригади продовжують усувати недоліки на інших мережах міста.
Відключеня води
Бригади КП "Вінницяоблводоканал" проводять ремонтні роботи на таких ділянках:
- вул. Є. Пікуса
- вул. М. Зерова, 7
- вул. Пирогова, 316
Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.
Відключення опалення
КП "Вінницяміськтеплоенерго" призупинило подачу тепла на таких вулицях:
- вул. Академіка Янгеля, 71
- вул. Лебединського, 3
- вул. Соборна, 81, 87, 89, 91
- пров. Кам'янецький, 4
- пров. Уманський, 1
- вул. Пирогова, 57-А, 79, 84
- вул. Р. Скалецького, 32-А
- вул. Келецька, 84
А також подачу гарячої води та опалення за адресами:
- вул. В. Городецького, 2, 4, 6, 8,
- вул. Князів Коріатовичів, 104, 106,
- вул. О. Кошиця, 3,
- вул. Київська, 43-68,
- вул. О. Вишні, 3, 5,
- вул. Г. Нарбута, 3
Відключення електроенергії у Вінниці
Відключення світла відбудеться за наступними адресами через планові роботи на мережах:
- вул. Пирогова, 46, 48
- вул. Ю. Іллєнка
- вул. Д. Конрада
- вул. Садова
- вул. 600-річчя, 60-82
- вул. А. Первозванного, 2, 4, 4-А
- вул. Героїв Нацгвардії
- вул. Запорізька
- вул. Стеценка
- вул. Героїв Крут
- вул. Остозького
- вул. В. Антоновича
Для додаткової інформації або звернень вінничани можуть телефонувати за номерами: 15-60, 0-800-60-15-60 або (0432) 65-15-60.
Раніше РБК розповідало, що тепло в оселі жителів Вінниці почали подавати 21 жовтня 2024 року, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради. Як повідомили у Департаменті міського господарства, теплопостачання житлових будинків здійснюватиметься поетапно. Для об'єктів соціальної сфери, таких як медичні заклади, садочки та школи, подачу тепла розпочали ще минулого тижня – за поданими заявками.
Також ми розповідали, що без холодної та гарячої води сьогодні залишилася частина міста Суми. Це пов’язано із виконанням робіт на водогонах. Водопостачання обіцяють відновити після закінчення робіт.
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