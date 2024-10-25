Часть Винницы осталась без тепла, воды и света: что случилось

В Виннице в пятницу, 25 октября, производят ремонтные работы на водопроводе и на теплосетях, а также временно отключают электроэнергию. Свет, воду и тепло обещают вернуть горожанам по окончании работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет .

Для дополнительной информации или обращений винничане могут звонить по номерам: 15-60, 0-800-60-15-60 или (0432) 65-15-60.

Отключение света произойдет по следующим адресам через плановые работы на сетях:

А также подачу горячей воды и отопления по адресам:

По данным местных властей, около 99% жилых домов в Виннице уже подключены к теплоснабжению. На отдельных участках продолжаются ремонтные работы, и коммунальные бригады продолжают устранять недостатки на других сетях города.

Ранее РБК рассказывало, что тепло в доме жителей Винницы начали подавать 21 октября 2024 года, согласно решению исполнительного комитета городского совета. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, теплоснабжение жилых домов будет осуществляться поэтапно. Для объектов социальной сферы, таких как медицинские учреждения, садики и школы, подачу тепла приступили еще на прошлой неделе – по поданным заявкам.

Также мы рассказывали, что без холодной и горячей воды сегодня осталась часть города Сумы. Это связано с выполнением работ на водопроводе. Водоснабжение обещают возобновить по окончании работ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.