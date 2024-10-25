Часть Винницы осталась без тепла, воды и света: что случилось
В Виннице в пятницу, 25 октября, производят ремонтные работы на водопроводе и на теплосетях, а также временно отключают электроэнергию. Свет, воду и тепло обещают вернуть горожанам по окончании работ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.
По данным местных властей, около 99% жилых домов в Виннице уже подключены к теплоснабжению. На отдельных участках продолжаются ремонтные работы, и коммунальные бригады продолжают устранять недостатки на других сетях города.
Отключение воды
Бригады КП "Винницаоблводоканал" проводят ремонтные работы на следующих участках:
- ул. Е. Пикуса
- ул. М. Зерова, 7
- ул. Пирогова, 316
Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.
Отключение отопления
КП "Винницагортеплоэнерго" приостановило подачу тепла на таких улицах:
- ул. Академика Янгеля, 71,
- ул. Лебединского, 3,
- ул. Соборная, 81, 87, 89, 91,
- пров. Каменецкий, 4,
- пров. Уманский, 1,
- ул. Пирогова, 57-А, 79, 84,
- ул. Р. Скалецкого, 32-А,
- ул. Келецкая, 84
А также подачу горячей воды и отопления по адресам:
- ул. В. Городецкого, 2, 4, 6, 8,
- ул. Князей Кориатовичей, 104, 106
- ул. А. Кошица, 3
- ул. Киевская, 43-68
- ул. О. Вишни, 3, 5
- ул. Г. Нарбута, 3
Отключение электроэнергии в Виннице
Отключение света произойдет по следующим адресам через плановые работы на сетях:
- ул. Пирогова, 46, 48
- ул. Ю. Ильенко
- ул. Д. Конрада
- ул. Садовая
- ул. 600-летие, 60-82
- ул. А. Первозванного, 2, 4, 4-А
- ул. Героев Нацгвардии
- ул. Запорожская
- ул. Стеценко
- ул. Героев Крут
- ул. Остожского
- ул. В. Антоновича
Для дополнительной информации или обращений винничане могут звонить по номерам: 15-60, 0-800-60-15-60 или (0432) 65-15-60.
Ранее РБК рассказывало, что тепло в доме жителей Винницы начали подавать 21 октября 2024 года, согласно решению исполнительного комитета городского совета. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, теплоснабжение жилых домов будет осуществляться поэтапно. Для объектов социальной сферы, таких как медицинские учреждения, садики и школы, подачу тепла приступили еще на прошлой неделе – по поданным заявкам.
Также мы рассказывали, что без холодной и горячей воды сегодня осталась часть города Сумы. Это связано с выполнением работ на водопроводе. Водоснабжение обещают возобновить по окончании работ.
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