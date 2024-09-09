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Частина українців може отримати понад 20 тисяч гривень допомоги: є кілька умов

Україна, Київ, Понеділок 09 вересня 2024 13:33
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Частина українців може отримати понад 20 тисяч гривень допомоги: є кілька умов Фото: Грошова допомога на опалення (НБУ)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці, які проживають неподалік російсько-українського кордону або лінії зіткнення, зможуть отримати 21 тис. грн на тверде пічне побутове паливо.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Хто може отримати допомогу

Кабінет Міністрів України затвердив постанову "Про затвердження Порядку надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива".

Допомогу можуть отримати жителі, які проживають у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії зіткнення, а також на територіях активних і можливих бойових дій. Програма охоплює громади Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської областей.

Як отримати грошову допомогу

Грошова допомога в розмірі 21 тисячі гривень надається домогосподарствам, що опалюються твердим пічним паливом. Для отримання коштів необхідно подати заяву до місцевого органу влади або військової адміністрації за місцем проживання. Заяви приймаються до 16 вересня 2024 року.

До заяви потрібно додати:

  • копію документа, що посвідчує особу одержувача та всіх членів сім’ї домогосподарства (паспорт, паспорт для виїзду за кордон або тимчасове посвідчення громадянина України)
  • копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платників податків (за наявності)
  • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо у домогосподарстві є ВПО)
  • документи, що підтверджують проживання у домогосподарстві (паспорт з відміткою про реєстрацію та/або довідку про реєстрацію місця проживання та/або акт обстеження факту проживання особи без реєстрації місця проживання за цією адресою тощо)

Заява розглядається протягом трьох робочих днів. Після цього протягом п’яти днів заявник отримує рішення про надання або відмову у допомозі. Кошти перераховуються безготівково за вказаними у заяві банківськими реквізитами (IBAN) або через міжнародну платіжну систему Western Union.

Також УВКБ ООН інформує відповідні обласні військові адміністрації та Мінреінтеграції про обсяги наданої допомоги.

Раніше РБК-Україна розповідало, що уряд Швеції ухвалив рішення про виділення 500 млн шведських крон (близько 44 млн євро) для підтримки опалення та електропостачання в Україні. На виділені кошти будуть профінансовані два газові турбіни для виробництва електроенергії, які будуть обладнані для захисту від можливих російських атак.

Також ми писали, що НБУ прогнозує, що тарифи на комунальні послуги (газ, опалення та постачання гарячої води) залишаться незмінними протягом 2024 року. Однак через складну ситуацію в енергетичному секторі та державному бюджеті, ймовірно, у наступні роки відбудеться поступове коригування цих тарифів.

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